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Министерство охраны здоровья Украины передало в регионы страны в целом около 900 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.
Об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Он отметил, что количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости в регионе.
– На сегодня передано в регионы уже 867 тысяч ПЦР-тестов. Передача происходит по следующим критериям. Первое – это количество заболеваний, это способность лабораторий, непосредственно тестируют наших граждан, в соответствии с критериями нашими, также остатки, которые есть в тех или иных областях, чтобы процесс тестирования ни в коем случае не останавливался. Ситуация полностью контролируется. У нас не существует регионов, где бы были проблемы с остатками, чтобы не хватало ПЦР-тестов, – сказал Максим Степанов.
Он также добавил, что ПЦР-тестирование проводится бесплатно.
Напомним, по состоянию на утро 2 мая в Украине зафиксировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.
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Министерство охраны здоровья Украины передало в регионы страны в целом около 900 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.
Об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Он отметил, что количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости в регионе.
– На сегодня передано в регионы уже 867 тысяч ПЦР-тестов. Передача происходит по следующим критериям. Первое – это количество заболеваний, это способность лабораторий, непосредственно тестируют наших граждан, в соответствии с критериями нашими, также остатки, которые есть в тех или иных областях, чтобы процесс тестирования ни в коем случае не останавливался. Ситуация полностью контролируется. У нас не существует регионов, где бы были проблемы с остатками, чтобы не хватало ПЦР-тестов, – сказал Максим Степанов.
Он также добавил, что ПЦР-тестирование проводится бесплатно.
Напомним, по состоянию на утро 2 мая в Украине зафиксировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.