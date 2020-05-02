Ученые Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA), которое подчиняется Министерству обороны, заявили о создании нового теста на коронавирус SARS-CoV-2, который позволяет выявлять его у людей уже через 24 часа после инфицирования — то есть тогда, когда у человека еще нет симптомов, и болезнь еще не является заразной.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на руководителя управления биотехнологий DARPA Брэда Рингейзена.

Он сообщил, что тест начали разрабатывать в пределах другой программы по быстрой диагностике химического и бактериологического отравления, которую Агентство начало еще до пандемии COVID-19.

– Концепция (тестирование — прим.) удовлетворяет потребность в диагностике по всему миру, — отметил Рингейзен.

К разработке теста присоединились специалисты нью-йоркского медицинского комплекса Маунт-Синай, а также Дюкского и Принстонского университетов. Они планируют обнародовать результаты своих исследований, чтобы ученые в других странах могли их воспроизвести.

Сейчас тест ожидает одобрения Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Отмечается, что решение регулятор может принять в течение ближайшей недели, после чего тест будет одобрен для применения в исключительных случаях (emergence use approval, EUA).

По оптимистичным оценкам опрошенных The Guardian ученых, участвовавших в проектах DARPA, производство тестов может начаться в США уже во второй половине мая, а в перспективе ежедневно можно будет проводить до миллиона тестов.

Преимущество этого теста, в отличие от уже имеющихся, в том, что он может обнаружить носителя коронавируса не только на бессимптомном этапе протекания болезни, но и до того, как он станет заразным для других. Его точность, по данным разработчиков, составляет 95%. Впрочем этот тест предполагает анализ крови, которую собирать труднее, чем мазки из носовой полости, которые используют для ПЦР-тестов.

Напомним, в США разрешили экстренное использование препарата Ремдесивира, который, вероятно, помогает пациентам с коронавирусом.