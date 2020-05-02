|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:04
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:20
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.
По его словам, введенные в Украине профилактические и противоэпидемические меры дают свой результат, но преждевременно отменять карантин нельзя.
– И как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно, - написал Ляшко.
Он пояснил, что получил прогноз от Киевской школы экономики относительно количества жертв коронавируса в случае преждевременной отмены карантина. По их данным, это может привести к 120-140 тысячам летальных случаев уже до конца 2020 года.
– Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях, - подчеркнул санврач.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.
По его словам, введенные в Украине профилактические и противоэпидемические меры дают свой результат, но преждевременно отменять карантин нельзя.
– И как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно, - написал Ляшко.
Он пояснил, что получил прогноз от Киевской школы экономики относительно количества жертв коронавируса в случае преждевременной отмены карантина. По их данным, это может привести к 120-140 тысячам летальных случаев уже до конца 2020 года.
– Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях, - подчеркнул санврач.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.