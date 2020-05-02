Если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.

По его словам, введенные в Украине профилактические и противоэпидемические меры дают свой результат, но преждевременно отменять карантин нельзя.

– И как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно, - написал Ляшко.

Он пояснил, что получил прогноз от Киевской школы экономики относительно количества жертв коронавируса в случае преждевременной отмены карантина. По их данным, это может привести к 120-140 тысячам летальных случаев уже до конца 2020 года.

– Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях, - подчеркнул санврач.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.