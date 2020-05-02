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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
– Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать в военно-морскую базу «Юг» для продолжения ремонтных работ, — говорится в сообщении.
Отмечается, что буксир прибыл своим ходом и пришвартовался самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.
По его словам, работы было много — восстановили те места, которые пострадали, когда их таранили российские корабли. Так, российский корабль «Дон» дважды таранил украинский рейдовый буксир «Яны Капу», в результате чего было повреждено главный двигатель, обшивку и леерное ограждение, потеряно спасательный плот.
– Было отремонтировано управления главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели — делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи, — сказал Будзило.
Напомним, 9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».
Как извесстно, 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.
При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».
Также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото катера «Бердянск», на котором видно, как «залатали» пробоину в рубке. Также на разных фото видно, что на катерах остались боевые модули.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
– Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать в военно-морскую базу «Юг» для продолжения ремонтных работ, — говорится в сообщении.
Отмечается, что буксир прибыл своим ходом и пришвартовался самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.
По его словам, работы было много — восстановили те места, которые пострадали, когда их таранили российские корабли. Так, российский корабль «Дон» дважды таранил украинский рейдовый буксир «Яны Капу», в результате чего было повреждено главный двигатель, обшивку и леерное ограждение, потеряно спасательный плот.
– Было отремонтировано управления главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели — делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи, — сказал Будзило.
Напомним, 9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».
Как извесстно, 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.
При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».
Также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото катера «Бердянск», на котором видно, как «залатали» пробоину в рубке. Также на разных фото видно, что на катерах остались боевые модули.