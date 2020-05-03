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На Куликовом поле в Одессе, где отмечают годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, в субботу задержали трех человек, на них составили административные протоколы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Как сообщает полиция, одессит, 1965 года рождения, на Куликовом поле совершил ссору с нецензурной бранью с прохожим.
Нарушителя правоохранители усмирили и доставили в Приморский отдел полиции, где на него был составлен протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Позже в полиции сообщили, что составили админпротоколы еще на двух нарушителей. Мужчин, 1955 и 1972 рождения, доставили в Приморский отдел полиции также с Куликова поля.
– Старший из нарушителей ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правилами карантина, человек был без средств индивидуальной защиты. В отношении него полицейские составили протоколы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: 173 (мелкое хулиганство), 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и 44-3 (нарушение правил карантина людей). Младший же, согласно ст.178 КУоАП, будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде, - отметили в полиции.
Полиция также сообщила, что с 15.00 Куликово поле закрыто на санобработку.
Как сообщает местное издание Думская, в субботу с утра полиция оцепила Куликово поле. К Дому профсоюзов пускали по два человека.
Возле площади собралось около 50 человек с цветами. В основном это любители России пенсионного или предпенсионного возраста. Среди них замечен экс-председатель Одесского облсовета Николай Пундик, экс-нардеп Светлана Фабрикант и экс-нардеп Евгений Мураев.
Отмечается, что многие в нарушение правил карантина были без масок.
Позже сторонники России почти разошлись, а к площади пришло несколько десятков представителей патриотических организаций, которые рассредоточились небольшими группами. В частности, были замечены представители «Правого сектора», «Украинской добровольческой армии», «Сокола».
Кроме того, представители патриотических организаций и горожане приносят цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые были убиты 2 мая 2014 года в ходе уличных столкновений со сторонниками России.
Традиционный запуск черных воздушных шаров прошел за территорией Куликова поля, ближе к железнодорожному вокзалу. К Дому профсоюзов пропустили лишь родственников погибших. После проведения молебна их попросили покинуть площадь.
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На Куликовом поле в Одессе, где отмечают годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, в субботу задержали трех человек, на них составили административные протоколы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Как сообщает полиция, одессит, 1965 года рождения, на Куликовом поле совершил ссору с нецензурной бранью с прохожим.
Нарушителя правоохранители усмирили и доставили в Приморский отдел полиции, где на него был составлен протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Позже в полиции сообщили, что составили админпротоколы еще на двух нарушителей. Мужчин, 1955 и 1972 рождения, доставили в Приморский отдел полиции также с Куликова поля.
– Старший из нарушителей ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правилами карантина, человек был без средств индивидуальной защиты. В отношении него полицейские составили протоколы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: 173 (мелкое хулиганство), 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и 44-3 (нарушение правил карантина людей). Младший же, согласно ст.178 КУоАП, будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде, - отметили в полиции.
Полиция также сообщила, что с 15.00 Куликово поле закрыто на санобработку.
Как сообщает местное издание Думская, в субботу с утра полиция оцепила Куликово поле. К Дому профсоюзов пускали по два человека.
Возле площади собралось около 50 человек с цветами. В основном это любители России пенсионного или предпенсионного возраста. Среди них замечен экс-председатель Одесского облсовета Николай Пундик, экс-нардеп Светлана Фабрикант и экс-нардеп Евгений Мураев.
Отмечается, что многие в нарушение правил карантина были без масок.
Позже сторонники России почти разошлись, а к площади пришло несколько десятков представителей патриотических организаций, которые рассредоточились небольшими группами. В частности, были замечены представители «Правого сектора», «Украинской добровольческой армии», «Сокола».
Кроме того, представители патриотических организаций и горожане приносят цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые были убиты 2 мая 2014 года в ходе уличных столкновений со сторонниками России.
Традиционный запуск черных воздушных шаров прошел за территорией Куликова поля, ближе к железнодорожному вокзалу. К Дому профсоюзов пропустили лишь родственников погибших. После проведения молебна их попросили покинуть площадь.