По состоянию на вечер субботы 2 мая все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС.

– По состоянию на 18 часов 2 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах (Житомирская область – УП) локализованы. Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (Киевская область – прим.) локализованы, - пишут в пресс-службе.

Отмечается, что на Житомирщине местами тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина. Тушить ее работникам лесхозов помогают спасатели.

Всего в лесах области работают 132 человека и 30 единиц техники.

На Киевщине подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения тушить отдельные очаги тления торфяников.

К борьбе с огнем привлечены 173 человека и 56 единиц техники.

– Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений, – утверждают в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.