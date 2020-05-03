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По состоянию на вечер субботы 2 мая все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС.
– По состоянию на 18 часов 2 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах (Житомирская область – УП) локализованы. Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (Киевская область – прим.) локализованы, - пишут в пресс-службе.
Отмечается, что на Житомирщине местами тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина. Тушить ее работникам лесхозов помогают спасатели.
Всего в лесах области работают 132 человека и 30 единиц техники.
На Киевщине подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения тушить отдельные очаги тления торфяников.
К борьбе с огнем привлечены 173 человека и 56 единиц техники.
– Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений, – утверждают в ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.
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По состоянию на вечер субботы 2 мая все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС.
– По состоянию на 18 часов 2 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах (Житомирская область – УП) локализованы. Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (Киевская область – прим.) локализованы, - пишут в пресс-службе.
Отмечается, что на Житомирщине местами тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина. Тушить ее работникам лесхозов помогают спасатели.
Всего в лесах области работают 132 человека и 30 единиц техники.
На Киевщине подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения тушить отдельные очаги тления торфяников.
К борьбе с огнем привлечены 173 человека и 56 единиц техники.
– Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений, – утверждают в ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.