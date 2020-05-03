Президент Владимир Зеленский повторяет тезисы российской пропаганды о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом написала сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

– Идеологические и политические цели тех, кто в мае 2014 планировал мятеж в Одессе, известные всем, кроме Зеленского. Это - создание «Одесской народной Республики», захват Бессарабии, полное отрезание Украины от выхода к Черному морю. Тогда же, в мае 2014-го Путин, которому Зеленский любит заглядывать в глаза, на брифинге для иностранных журналистов рассказывал об «исторической Новороссии», куда по его версии входили Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Одесская области, - написала Геращенко.

По ее мнению, общеизвестный факт, что за событиями в Одессе стоит Россия.

– Россия стояла за аннексией Крыма, войной на Донбассе, попыткой захватить Одессу, Харьков, Днепр. Это она планировала отрезать эти украинских регионы, - считает Геращенко.

Она также напомнила, что в сентябре и декабре 2019 года Зеленский обменял моряков, которых Путин был обязан освободить по решению международного морского трибунала, на лиц, причастных к терактам в Одессе.

- Ответ, зачем они Москве, очевиден - чтобы спрятать концы в воду. На 6-ю годовщину аннексии Крыма видосика от Зеленского с обращением к оккупированному полуострову не было. Незаметно для власти прошла эта дата, чтобы не раздражать Путина, которому еще в глаза заглядывать. А там тоже, кстати, были убиты российскими оккупантами первые украинцы и крымские татары - жертвы Путина, - отметила Геращенко.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление «из-за лицемерия российской пропаганды», которая продолжает использовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти.