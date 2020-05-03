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Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, оно обязано компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Он добавил, что пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей.
— Если государство вводит карантин - государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. Так делается во всем мире, кроме Украины, - отмечает Петр Порошенко.
Лидер «Европейской Солидарности» в очередной раз подтвердил, что фракция готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризиснойстратегии, которой пока нет.
— Мы готовы предоставить весь интеллектуальный потенциал нашей политической силы для того, чтобы объединить усилия для противодействия коронавирусу, для противодействия экономическому кризису. Мы должны объединиться для того, чтобы совместно преодолевать вызовы и угрозы, - убежден Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч.
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Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, оно обязано компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Он добавил, что пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей.
— Если государство вводит карантин - государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. Так делается во всем мире, кроме Украины, - отмечает Петр Порошенко.
Лидер «Европейской Солидарности» в очередной раз подтвердил, что фракция готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризиснойстратегии, которой пока нет.
— Мы готовы предоставить весь интеллектуальный потенциал нашей политической силы для того, чтобы объединить усилия для противодействия коронавирусу, для противодействия экономическому кризису. Мы должны объединиться для того, чтобы совместно преодолевать вызовы и угрозы, - убежден Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч.