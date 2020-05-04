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За прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус.
Об этом со ссылкой на Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова сообщает Радио Свобода.
Так, согласно опубликованной информации, на день 3 мая в Крыму госпитализировали девять человек, у которых подозревают COVID-19.
При этом сообщается, что до 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.
Также в центре уточнили, что за минувшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человек с ОРВИ и еще девять - с пневмонией.
Фактическая власть аннексированного Крыма продолжила режим повышенной готовности из-за коронавируса до 11 мая включительно.
По последним данным подконтрольной Кремлю власти полуострова, там зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, при этом два человека умерли.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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За прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус.
Об этом со ссылкой на Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова сообщает Радио Свобода.
Так, согласно опубликованной информации, на день 3 мая в Крыму госпитализировали девять человек, у которых подозревают COVID-19.
При этом сообщается, что до 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.
Также в центре уточнили, что за минувшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человек с ОРВИ и еще девять - с пневмонией.
Фактическая власть аннексированного Крыма продолжила режим повышенной готовности из-за коронавируса до 11 мая включительно.
По последним данным подконтрольной Кремлю власти полуострова, там зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, при этом два человека умерли.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.