Бывший премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о планах остаться в публичной политике.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

— Я прежде всего гражданин Украины. Я продолжаю активно интересоваться тем, что происходит в публичной политике. Я точно остаюсь в публичной политике. Но я как человек всегда стараюсь воздержаться от какой-то огульной критики, не переходить на личности, - сказал Алексей Гончарук.

При этом Алексей Гончарук сообщил, что пока рано говорить о том, будет ли он участвовать в формировании какой-то новой политической силы.

— У меня нет какого-то списка, который я сейчас вам готов предъявить и сказать: смотрите! Десятки людей, которые работали с нами в правительстве - все мы остаемся командой в широком смысле слова. Я каждый день общаюсь со многими коллегами из многих очень сфер. Я думаю, что мы с этой средой точно останемся в том числе на политической карте. Как только у нас будут какие-то детали, четкое понимание, мы об этом скажем, - рассказал Алексей Гончарук.

Напомним, депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины. За это решение проголосовали 353 депутата.

Алексей Гончарук прокомментировал отставку и заявил, что состав правительства боролся с коррупцией с первого дня своей работы.