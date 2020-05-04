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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она неправильно решает проблему пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Foxnews со ссылкой на заявление Трампа во время пресс-конференции 3 мая.
— Всемирная организация здравоохранения стала катастрофой, - заявил Трамп, добавив, что ВОЗ передает «неправильную» информацию и «ориентирована на Китай».
Президент отметил, что США «глупо» платят им $450 миллионов год, тогда как Китай платит $38 миллионов.
— Но раньше (ВОЗ - прим.) была более политизированной, чем все наши лидеры до того. Что сделала ВОЗ, так это то, что пропустила все вызовы, - добавил он.
Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она неправильно решает проблему пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Foxnews со ссылкой на заявление Трампа во время пресс-конференции 3 мая.
— Всемирная организация здравоохранения стала катастрофой, - заявил Трамп, добавив, что ВОЗ передает «неправильную» информацию и «ориентирована на Китай».
Президент отметил, что США «глупо» платят им $450 миллионов год, тогда как Китай платит $38 миллионов.
— Но раньше (ВОЗ - прим.) была более политизированной, чем все наши лидеры до того. Что сделала ВОЗ, так это то, что пропустила все вызовы, - добавил он.
Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).