Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она неправильно решает проблему пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Foxnews со ссылкой на заявление Трампа во время пресс-конференции 3 мая.

— Всемирная организация здравоохранения стала катастрофой, - заявил Трамп, добавив, что ВОЗ передает «неправильную» информацию и «ориентирована на Китай».

Президент отметил, что США «глупо» платят им $450 миллионов год, тогда как Китай платит $38 миллионов.

— Но раньше (ВОЗ - прим.) была более политизированной, чем все наши лидеры до того. Что сделала ВОЗ, так это то, что пропустила все вызовы, - добавил он.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).