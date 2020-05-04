60 депутатов Верховной Рады прогуляли в апреле более 30% голосований, и по закону зарплату за месяц им не должны выдавать.

Об этом свидетельствует анализ гражданской сети ОПОРА.

По словам активистов, в соответствии с принятыми в октябре 2019 года парламентом изменениями в законодательство, теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Такое решение по депутатам предстоит принять в комитете по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

По данным ОПОРЫ, 100% голосований пропустили 16 депутатов: Андрей Кожемякин («Батьківщина»), Андрей Холодов («Слуга народа»), Анжелика Лабунская («Батьківщина»), Вадим Новинский (внефракционный), Вадим Столар («Оппозиционная платформа — За життя»), Валерий Дубиль («Батьківщина»), Виктор Балога («За будущее»), Виталий Данилов («Батьківщина»), Григорий Немыря («Батьківщина»), Мустафа Джемилев («Европейская солидарность»), Олег Макаров («Голос»), Александра Устинова («Голос»), Олесь Довгий (внефракционный), Сергей Власенко («Батьківщина»), Сергей Рудик (внефракционный), Сергей Тарута («Батьківщина»).

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №1035-2 про лишения народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы.