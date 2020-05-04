На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители регионального ландшафтного парка «Тилигульский».

— Это первая встреча с этой редкой птицей — розовым фламинго — на Тилигульском лимане. Информацию об этом мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать ее, - говорится в сообщении.

На лимане насчитали 5 фламинго.

Розовый фламинго — единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза. Их можно встретить в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси — на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.