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На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители регионального ландшафтного парка «Тилигульский».
— Это первая встреча с этой редкой птицей — розовым фламинго — на Тилигульском лимане. Информацию об этом мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать ее, - говорится в сообщении.
На лимане насчитали 5 фламинго.
Розовый фламинго — единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза. Их можно встретить в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.
В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси — на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.
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На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители регионального ландшафтного парка «Тилигульский».
— Это первая встреча с этой редкой птицей — розовым фламинго — на Тилигульском лимане. Информацию об этом мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать ее, - говорится в сообщении.
На лимане насчитали 5 фламинго.
Розовый фламинго — единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза. Их можно встретить в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.
В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси — на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.