С начала 2020 года государственный бюджет Украины недовыполнен уже на 41,39 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная Государственной казначейской службой.

Уточняется, что только за апрель 2020 года государственный бюджет был недовыполнен на 13,6 млрд грн по доходам. Эта сумма составляет 11,6%.

При этом доходы за март составили 103,95 млрд из планируемых 117,59 млрд, а за все четыре прошедших месяца 2020 года – 314,98 млрд грн из предполагаемых по плану 356,38 млрд грн.

Напомним, количество зарегистрированных в Украине безработных за неделю с 13 по 17 апреля выросло на 29 тысяч 900 человек, и составляет 411 тысяч человек.