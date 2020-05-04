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Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 25 апреля.
Остальные опрошенные, которые определились с партией, проголосовали бы так:
Среди тех, кто не определился с политсилой, за «Слугу народа» отдали бы свои голоса 18,5% избирателей, 9% за «Оппозиционная платформу — За Жизнь», 8,7% за «Европейскую солидарность» и 6,8% за «Батькивщину». Не определились за кого голосовать 24,5% опрошенных.
Опрос проводился методом СATI (телефонные интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 4024 украинцев. В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властью Украины — Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5%, 0,4% — для показателей близких к 1%.
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Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 25 апреля.
Остальные опрошенные, которые определились с партией, проголосовали бы так:
Среди тех, кто не определился с политсилой, за «Слугу народа» отдали бы свои голоса 18,5% избирателей, 9% за «Оппозиционная платформу — За Жизнь», 8,7% за «Европейскую солидарность» и 6,8% за «Батькивщину». Не определились за кого голосовать 24,5% опрошенных.
Опрос проводился методом СATI (телефонные интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 4024 украинцев. В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властью Украины — Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5%, 0,4% — для показателей близких к 1%.