Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 25 апреля.

Остальные опрошенные, которые определились с партией, проголосовали бы так:

15,8% — за партию «Оппозиционная платформа — За Жизнь»;

15,2% — за партию «Европейская солидарность»;

12% — за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»;

3,6% — за «Партию Шария»;

3,5% — за партию «Голос»;

3,4% — за партию «Сила и Честь»;

2,7% — за Радикальная партия Олега Ляшко;

2,5% — за партию «Гражданская позиция»;

2% — за партию «Свобода»;

1,7% — за партию «Оппозиционный блок»;

за другие партии — 5%.

Среди тех, кто не определился с политсилой, за «Слугу народа» отдали бы свои голоса 18,5% избирателей, 9% за «Оппозиционная платформу — За Жизнь», 8,7% за «Европейскую солидарность» и 6,8% за «Батькивщину». Не определились за кого голосовать 24,5% опрошенных.

Опрос проводился методом СATI (телефонные интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 4024 украинцев. В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властью Украины — Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5%, 0,4% — для показателей близких к 1%.