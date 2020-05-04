В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев.

— Мы вчера встречались с сотрудниками САД. Встреча была в части технологической секции Ингульского моста. Мы обсуждали необходимость срочного ремонта покрытия на разводной части, поскольку отсутствие в районе 110 тонн асфальта на этой разводной части, учитывая, что он там, фактически, весь сошел, приводит к тому, что градус наклона моста все время играет. 110 тонн давит разводную часть и он тогда стоит неподвижно. Когда этих 110 тонн нет, он, скажем там, под противовесом стремится открыться. Поэтому мы провели очередное совещание, которое было необходимо, - сказал Сергей Коренев.

По его словам, в Службе автодорог сообщил, что он объявили тендер на ремонт дорог, проходящей через мост, однако, по мнению Сергея Коренева, ремонт покрытия необходимо проводить уже сегодня.

— Они в очередной раз сказали, что у них объявлен тендер. Понимая всю сложность тендерных процедур, поскольку я сам от Департамента являюсь заказчиком, объявление тендера и подписание договора — это две разные вещи. Тем более начало проведения работ. Играют тендер. Мы ждем тендер. Через месяц мы будем говорить, что у нас тендер не отыгрался, у нас нет подрядчика. На совещании я озвучил, что учитывая наличие 20% договора с прошлого года у Службы автодорог было бы правильно выполнить эту работу. Было обещано передать эту информацию Владиславу Валерьевичу (Невеселый, руководитель САД в Николаевской области, - прим.). Ждем информацию, - сказал Сергей Коренев.

Стоит отметить, что на странице Департамента ЖКХ в Facebook сообщается, что текущее состояние Ингульского моста при отсутствии ремонта может привести к «критической ситуации».

— Департамент ЖКХ и КП «ЭЛУ автодорог» обратились в Службу автомобильных дорог в Николаевской области с напоминанием о их ответственности за содержание дорожного покрытия конструкции и его уборки. С Ингульским мостом может сложиться критическая ситуация. Тендерная процедура и заключение договора могут растянуться на месяцы, а отремонтировать дорожное покрытие и убрать мусор необходимо сейчас! В противном случае рискуем переправой через реку Ингул. Полноценная и безопасная эксплуатация конструкции возможна, если каждая из сторон будет выполнять свою часть обязательств, - сказано в сообщении.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.