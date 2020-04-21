Депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.

Такое мнение Сергей Шульгач высказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 15 апреля, сообщают НикВести.

—У меня была встреча с руководителем «Укравтодора», где обсуждался вопрос Варваровского и Ингульского мостов. В моем понимании, сделав Варваровский мост, я более, чем уверен, что государство через какое-то время возьмет на себя обязаности и по Ингульскому мосту. Хотя, насколько я разбирался… когда мы Генплан при Чайке разрабатывали, я очень сильно этими мостами занимался. И хочу сказать, что Ингульский мост, моем понимании, если взять и сделать обследование, мне кажется, он еще в более ужасном состоянии, чем Варваровский. Просто по Варваровскому мосту концентрация движения транспорта чуть больше, чем по Ингульскому. Но ведь как-то было такое, когда он самопроизвольно открылся, этот мост Ингульский. И, по-моему, тогда даже был исход летальный, насколько я помню. Я знаю, что в свое время буксир затронул центральную опору Ингульского моста. И да, там проблема есть с самим замком этого моста, - рассказал Сергей Шульгач.

Он напомнил о ситуации, когда в 2015 году Ингульский мост не смогли развести. Одной из причин этого мог стать асфальт, который сковал конструкции моста на месте расстыковки.

— Помним случаи, когда литым асфальтобетоном киевское предприятие залило, и не могли поднять. Может быть, были дорожники виноваты. Но он не смог открыться, этот мост. Ингульский мост непростой, - рассказал Сергей Шульгач.

Также он рассказал о критической ситуации с Широкобальским мостом в Николаеве, через который в порты идут грузовые автомобили. По мнению Сергея Шульгача, стивидорные компании должны помочь городской власти с ремонтом мостов.

— А что касается Широкобальского моста, там стоят знаки «20 тонн». И на сегодня мы видим, что там идут автомобили с большим весом, че 20 тонн. Но взять так просто и остановить - тоже вопрос серьезный. Я призываю стивидоров откликнуться на это. Потому что один город с таким количеством проблем, которые на сегодня есть… Да, децентрализация - это хорошо. Но с каждым шагом децентрализации город все больше на себя берет ответственности, практически за все. Начиная от инфраструктуры и заканчивая уже медициной, - сказал Сергей Шульгач.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить на содержание 5 мостов в городе до конца июня 2020 года 4 миллиона гривен.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что ремонта Варваровского моста в Николаеве в 2020 году не будет — к работам приступят в следующем году.