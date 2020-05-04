Елена Донченко

Депутата Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Елену Донченко собираются назаначить главой новосозданного управления коммунального имущества облсовета.

Об этом в комментарии коррепонленту НикВести рассказал депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин.

По словам Юрия Кормышкина, после обсуждения вопроса о создании управления коммунального имущества в структуре Николаевского облсовета, депутаты предварительно утвердили кандидатуру его возможного руководителя в лице Елены Донченко.

— Управление коммунального имущество будет создано, будет зарегистрировано и будет работать. После назначается руководитель управления и мы начнем работать. Между депутатами обсуждалась кандидатура руководителя, предварительно эта кандидатура была согласована, это будет представитель фракции «Наш край» в областном совете. Могу сказать, это кандидатура Елены Донченко. Я считаю, что областной совет будет лучше работать в этом вопросе. ОГА 7 месяцев ничем не занимается. Упущение Владимира Александровича (Зеленского, - прим.) в том, что он назначил губернатором Александра Стадника, — заявил Юрий Кормышкин.

Депутат Также отметил, что после совещания с первым заместителем главы Николаевского областного совета Тахиром Садриддиновым было принято решение созвать на эту пятницу сессию облсовета и на ней рассмотреть вопрос окончательной передачи коммунального имущества в управление облсовета.

— Сегодня мы обсуждали этот вопрос с первым заместителем главы областного совета Тахиром Садриддиновым, и мы хотим провести сессию в пятницу. Сегодня он общается с Викторией Викторовной (Москаленко, - прим.), чтобы она дала расспоряжение о проведении сессии в эт пятницу. Если бы ОГА не подала предложение освободить 400 предпринимателей от арендной платы, которые арендуют коммунальное имущество, на время пандемии за полдня до сессии, то мы бы приняли решение о принятии коммунального имущества в собственность областного совета. Но, так как мы не хотим, чтобы предприниматели думали, что депутаты областного совета занимаются политикой, мы взяли паузу на неделю. Мы в пятницу соберемся и вынесем этот вопрос, — добавил Юрий Кормышкин.

Стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины Елена Донченко является руководителем в компаниях «Грант-Н» и «Степовое», конечным бенефициаром которых является Юрий Кормышкин.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник выступил против идеи забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.