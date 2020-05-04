Об этом глава государства заявил в традиционном видеообращении, передает Громадське.

Он рассказал, что постоянно получает жалобы от медиков на медреформу, второй этап которой стартовал 1 апреля. Зеленский добавил, что власти создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи.

— Они совместно с новым руководством МОЗ проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача — сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки, — сказал президента.

Зеленский перечислил эти негативные моменты:

- через новый механизм финансирования могут остаться без работы около 50 тысяч медиков, закрыться 332 больницы;

- почти тысяча больниц получит меньше денег, чем в прошлом году;

- областные детские больницы недополучат почти 200 миллионов гривен ($7,42 миллионов);

- на грани закрытия большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров;

- сокращение ожидают бригады скорой помощи.

Президент призвал министра здравоохранения Максима Степанова, главу профильного комитета Рады Михаила Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко «безотлагательно предложить пути решения этих вопросов».

— Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение, признание ошибок и их исправление. Глобальная требование одно и она очень простое — реформой должны быть довольны все: и пациенты, и медики всех уровней, — подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что критика медреформы не означает, что власти считают идеальной нынешнюю систему здравоохранения.

— С начала коронавируса, как никто другой, я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы. И единственное, благодаря чему она еще жива, — наши украинские медики, — подытожил глава государства.

Отметим, что медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

Ранее сообщалось, что в рамках медицинской реформы в Николаевской области медпомощь будут оказывать в шести опорных больницах.