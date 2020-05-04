Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он отметил, что защита экс-президента будет обжаловать это решение, потому что дело основывается «на сфабрикованных прокуратурой материалах».

По этому делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса). Речь идет о решении Конституционного суда с 2010 года (после победы Януковича на выборах), которым было признано неконституционным реформу Основного закона от 2004 года, когда полномочия уменьшили и Украина стала парламентско-президентской республикой.

По данным следствия, Янукович надавил для этого на Конституционный суд и таким незаконным способом расширил свои полномочия.

Защита президента-беглеца все обвинения отвергает и говорит, что власть узурпировал не Янукович, а пятый президент Петр Порошенко, при котором прокуратура сфальсифицировала это дело против Януковича.

Ранее 24 января 2019-го районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Суд признал Януковича виновным по статье «Государственная измена». Также судья объявил, что сторона обвинения доказала, что Янукович способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины.

Прокуроры требовали для Януковича максимального наказания — 15 лет лишения свободы.

Напомним, Янукович сбежал в Россию в 2014 году и до сих пор находится там.