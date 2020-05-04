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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос выезда украинских сезонных рабочих на работу в стране.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов», — заявил Вадим Пристайко.
Он добавил, что безопасность при этом является самым высоким приоритетом, поэтому неизменным остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства украинских работников, обеспечения качественной медицинской страховки и проведения обсервации.
По словам Пяйви Лайнеа, финские фермеры в этом году рассчитывают на 15 тысяч украинцев.
«Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах», — подчеркнула она.
Вадим Пристайко добавил, что в правительственном офисе пока такие запросы относительно украинских сезонных работников есть из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.
Ранее сообщалось, что в правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.
Также сообщалось, что между трудовыми ведомствами Германии и Украины пока нет так называемого соглашения о посредничестве, которое бы позволила германским работодателям нанимать украинских работников для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в мире.
Напомним, по расчетам Кабинета министров Украины, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 миллиона трудовых мигрантов. Оставить их в Украине там планируют дешевыми кредитами.
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос выезда украинских сезонных рабочих на работу в стране.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов», — заявил Вадим Пристайко.
Он добавил, что безопасность при этом является самым высоким приоритетом, поэтому неизменным остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства украинских работников, обеспечения качественной медицинской страховки и проведения обсервации.
По словам Пяйви Лайнеа, финские фермеры в этом году рассчитывают на 15 тысяч украинцев.
«Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах», — подчеркнула она.
Вадим Пристайко добавил, что в правительственном офисе пока такие запросы относительно украинских сезонных работников есть из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.
Ранее сообщалось, что в правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.
Также сообщалось, что между трудовыми ведомствами Германии и Украины пока нет так называемого соглашения о посредничестве, которое бы позволила германским работодателям нанимать украинских работников для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в мире.
Напомним, по расчетам Кабинета министров Украины, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 миллиона трудовых мигрантов. Оставить их в Украине там планируют дешевыми кредитами.