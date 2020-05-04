Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников станет заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контрактной группе Леонида Кучмы.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции, организованной Atlantic Council, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также добавил, что в рабочие подгруппы ТКГ войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.

«Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер господин Резников, а также мы добавляем в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств и также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе», — заявил Андрей Ермак.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей парижского саммита лидеров «нормандской четверки».

«К сожалению, я вынужден вам сказать, что многие из этих договоренностей до сих пор не выполнено. Безусловно, есть достижения. Сегодня мы освободили из плена 131 человека. Но продолжают стрелять, не завершена программа по разминированию, до сих пор не допущен Красный Крест, а без этого нельзя эффективно продолжать искать всех наших людей на неподконтрольной территории. По-прежнему не согласованы три новых места для разведения (сил и средств, — прим.)», — добавил он.

Кроме того, руководитель ОП заявил, что по поручению Владимира Зеленского он предложил представителям других трех стран, которые являются участниками Нормандского формата, присоединиться и лично приехать в Минск, чтобы увидеть, что там происходит, и почему не выполняются договоренности.

Ранее Андрей Ермак подтвердил намерение создать Консультативный совет с представителями так называемых «Л/ДНР» в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. В то же время он заверил, что такое решение не означает официального признания «республик» в правовом поле, а также прямых переговоров с боевиками.