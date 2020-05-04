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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре со своим немецким коллегой Гайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
— В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинском, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти, — сказано в сообщении.
Дмитрий Кулеба и Гейко Маас также обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.
Напомним, в прошлом году в оккупированном Крыму в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами местных жителей, преимущественно крымских татар, погибших во время Второй мировой войны.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре со своим немецким коллегой Гайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
— В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинском, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти, — сказано в сообщении.
Дмитрий Кулеба и Гейко Маас также обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.
Напомним, в прошлом году в оккупированном Крыму в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами местных жителей, преимущественно крымских татар, погибших во время Второй мировой войны.