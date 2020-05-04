Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.

Об этом Саакашвили сообщил в эфире телеканала «Украина 24», пишут «Буквы».

— Я думаю, что об этом (назначении — прим.) сам президент объявит в ближайшие дни, — сказал Михеил Саакашвили.

Также Саакашвили рассказал, что консультировался с Офисом Президента, правительством и парламентскими лидерами по этому вопросу. В частности, 4 мая встречался с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Политик не стал называть должность, о назначении на которую идет речь.

— Я не ищу никаких должностей. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит, посмотрим, — добавил Михеил Саакашвили.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.