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Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.
Об этом Саакашвили сообщил в эфире телеканала «Украина 24», пишут «Буквы».
— Я думаю, что об этом (назначении — прим.) сам президент объявит в ближайшие дни, — сказал Михеил Саакашвили.
Также Саакашвили рассказал, что консультировался с Офисом Президента, правительством и парламентскими лидерами по этому вопросу. В частности, 4 мая встречался с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.
Политик не стал называть должность, о назначении на которую идет речь.
— Я не ищу никаких должностей. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит, посмотрим, — добавил Михеил Саакашвили.
Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.
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Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.
Об этом Саакашвили сообщил в эфире телеканала «Украина 24», пишут «Буквы».
— Я думаю, что об этом (назначении — прим.) сам президент объявит в ближайшие дни, — сказал Михеил Саакашвили.
Также Саакашвили рассказал, что консультировался с Офисом Президента, правительством и парламентскими лидерами по этому вопросу. В частности, 4 мая встречался с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.
Политик не стал называть должность, о назначении на которую идет речь.
— Я не ищу никаких должностей. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит, посмотрим, — добавил Михеил Саакашвили.
Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.