Количество тестов на коронавирус в Украине должно быть увеличена минимум в десять раз, иначе карантин уничтожат экономику государства.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, передаёт пресс-служба политсилы.

Он отметил, что власти неоднократно отчитывалась перед обществом о миллионах якобы закупленных тестов, однако пока Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на миллион населения. Порошенко в прямом эфире обратился к главному санитарному врачу Виктору Ляшко с призывом срочно увеличить количество тестирований.

— Проблема не в объяснениях. Проблема в сухой статистике. Нам надо делать 30000 тестов в сутки, мы делаем 4000. Если не хватает лабораторий, то скажите, я их привезу. Если не хватает тестов, у нас нет этих 2 миллионов, скажите. Их благотворители, волонтеры, мы так делали в 2014, привезем. Если вопрос организационный, то тоже скажите, - предложил Петр Порошенко.

Он отметил, что в Украине проводят всего около 5000 тестов в день, что очень мало, а также добавил, что существует прецедент, когда онкобольным детям предложили самим заплатили за тестирование на COVID-19.

— Каждый пациент, который обращается к врачу, — семейному или врачу скорой помощи, или врачу в опорных больницах, — должен пройти тестирование. Простестовано за все время — уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирус в Украине — чуть больше 100 000. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц. Это либо ложь и этих тестов нет, и мы на сегодняшний день издеваемся над врачами, над пациентами. Сегодня мы вообще имеем ужасный случай, когда родители онкобольных детей обратились в фонд «Таблеточки», который очень известен и имеет высокий уровень доверия, потому что родителям онкобольных детей предложили, чтобы они из собственного кармана заплатили за тестирование их детей, - сообщил Петр Порошенко.

По его словам, власть не организовала работу по проведению тестирований и врачей, отчего в частности страдают медработники.

— На сегодняшний день эта лаборатория стоит от 17 000 долларов или даже дешевле, а один тест стоит в Китае при большой партии от 5 до 14 долларов. И уже 150 миллионов гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете, в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела никакой остановки с тестированием. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены на сегодняшний день рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса в действиях власти? Мы должны объединиться для того, чтобы пациент с подозрением, с болезнью, который обратился к семейному врачу, к врачу скорой, в больницу, он гарантированно и быстро был протестирован. Сейчас этого нет. «Горячая линия», а не лабораториями и тестами, здесь не спасешь ситуацию, - убежден Петр Порошенко.

Напомним, что «Европейская Солидарность» собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания сессии парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании.