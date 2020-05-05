В Николаеве полностью прекращена работа застройщиков из-за принятых Кабинетом министров Украины изменений в деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции в части регистрации сообщений о начале и проведении строительных работ, а также регистрации изменений в разрешительную документацию.

Об этом в понедельник, 5 мая, в ходе заседания комиссии Николаевского горсовета по вопросам транспорта заявила представительница Управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Представительница ГАСКА сообщила депутатам, что из-за принятых кабмином изменений застройщики не могут уведомить инспекцию о начале строительных работ, либо на внесение изменений в разрешительную документацию, что привело к полной остановке каих-либо строительных работ.

— 13 марта Кабинет министров Украины принял постановление о приостановлении изменений в некоторые акты, а именно в вопросах подготовки и исполнения строительных работ. Теперь все карточки СС-1 и изменения в разрешение, а это карточки СС-2 где сть больницы, дороги, приостановлены. На сегодняшний момент все застройщики не могут подать документы. СС-1 это жилые дома, парикмахерские, магазины, и вот они на сегодняшний день не могут подать сообщение о начале выполнения строительных работ. В тоже время такая же ситуация и с СС-2, то есть, когда нужно внести изменения в разрешительную документацию. Допустим, когда нужно изменить проект, внести изменения в финансовую часть, застройщик подает изменения. Но сегодня, застройщики не могут его зарегистрировать, — заявила она.

В связи с этой проблемой депутатам предложили внести изменения в перечень услуг, которые предоставляет Центр предоставления административных услуг Николаева и позволить ему регистрировать обращения застройщиков на начало выполнения строительных работ, или внесения ими изменений в разрешительную документацию.

После продолжительной дискуссии трое из присутствовавших на заседании депутатов поддержали данный вопрос и одобрили расширение видов услуг которые предоставляет ЦНАП.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована