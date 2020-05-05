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Во Львовской области у археологического памятника VIII-X веков в историко-культурном заповеднике «Стольское городище» установили скульптуру Божьей матери с каменным постаментом.
Об этом сообщил Владимир Беньо на своей странице в Facebook.
— Какая ваша точка зрения, нормально ли на территории памятника археологии, на видном месте, среди пейзажа, в каких надцати метрах от пещер забабахали постамент из брусчатки и часовню, как капитальное сооружение?!, - написал Владимир Беньо.
При этом, в прокуратуре Львовской области сообщили, что открыли дело по факту уничтожения памятника археологии по статье о «незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия в отношении памятников национального значения». Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что в селе Олесское на Львовщине обрушилась часть крыши памятника архитектуры национального значения — бывшего костела капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого.
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Во Львовской области у археологического памятника VIII-X веков в историко-культурном заповеднике «Стольское городище» установили скульптуру Божьей матери с каменным постаментом.
Об этом сообщил Владимир Беньо на своей странице в Facebook.
— Какая ваша точка зрения, нормально ли на территории памятника археологии, на видном месте, среди пейзажа, в каких надцати метрах от пещер забабахали постамент из брусчатки и часовню, как капитальное сооружение?!, - написал Владимир Беньо.
При этом, в прокуратуре Львовской области сообщили, что открыли дело по факту уничтожения памятника археологии по статье о «незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия в отношении памятников национального значения». Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что в селе Олесское на Львовщине обрушилась часть крыши памятника архитектуры национального значения — бывшего костела капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого.