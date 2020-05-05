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Сегодня, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
— Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая 2020 года, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что согласно указу возглавит делегацию второй президент Украины Леонид Кучма. Его первым заместителем назначен вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников, а еще одним заместителем председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Кроме того, в делегацию вошли: заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, заместитель министра обороны Александр Полищук и председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников считает, что Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.
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Сегодня, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
— Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая 2020 года, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что согласно указу возглавит делегацию второй президент Украины Леонид Кучма. Его первым заместителем назначен вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников, а еще одним заместителем председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Кроме того, в делегацию вошли: заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, заместитель министра обороны Александр Полищук и председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников считает, что Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.