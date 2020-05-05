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Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с полуночи, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
«Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. На свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов», - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг с 82-мм минометов обстреливал украинские позиции неподалеку населенного пункта Невельского, а по защитникам населенного пункта Павлополь противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также по окрестностям Богдановки применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того близи Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было», - отметили в ООС.
Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с полуночи, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
«Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. На свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов», - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг с 82-мм минометов обстреливал украинские позиции неподалеку населенного пункта Невельского, а по защитникам населенного пункта Павлополь противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также по окрестностям Богдановки применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того близи Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было», - отметили в ООС.
Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.