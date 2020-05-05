Послы стран Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине макро-финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

Украина является одной из десяти стран, которым в общей сложности выделят до 3 млрд евро помощи. Кроме Украины помощь получат: Албания — 180 млн евро, Босния и Герцеговина — 250 млн евро, Грузия — 150 миллионов евро, Иордания — 200 млн евро, Косово — 100 млн евро, Молдова — 100 млн евро, Черногория — 60 млн евро, Северная Македония — 160 млн евро, Тунис — 600 млн.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что средства предоставят в течение 12 месяцев в форме займов на «очень выгодных условиях» с максимальным сроком погашения в 15 лет. Выплачивать средства будут двумя частями.

Условия выделения помощи будут прописана в меморандуме о взаимопонимании, который будет согласован Еврокомиссией и страной-получателем помощи.

Решение вступит в силу после того, как его одобрит Европарламент и Совет ЕС.

Hанее о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19 объявила Европейская комиссия. Первый транш помощи Украина ожидает получить без дополнительных условий. Второй транш поступит после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года.



