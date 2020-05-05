Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания украинского лекарственного средства при лечении коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится на приказе Минздрава от 4 мая.

Препарат Биовен производства Биофарма Плазма проверят на эффективность в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.