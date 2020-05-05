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Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания украинского лекарственного средства при лечении коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится на приказе Минздрава от 4 мая.
Препарат Биовен производства Биофарма Плазма проверят на эффективность в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.
Испытания Биовена на пациентах с COVID-19 будут осуществляться в пяти медучреждениях:
— Киевская городская клиническая больница № 17
— Белоцерковская городская больница № 3
— Львовская областная инфекционная клиническая больница
— Городская инфекционная больница Одессы
— Киевская городская клиническая больница № 4
В настоящее время Биовен используется для лечения синдромов первичного иммунодефицита, вторичного синдрома дефицита антител, аутоиммунных заболеваний и тому подобное.
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Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания украинского лекарственного средства при лечении коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится на приказе Минздрава от 4 мая.
Препарат Биовен производства Биофарма Плазма проверят на эффективность в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.
Испытания Биовена на пациентах с COVID-19 будут осуществляться в пяти медучреждениях:
— Киевская городская клиническая больница № 17
— Белоцерковская городская больница № 3
— Львовская областная инфекционная клиническая больница
— Городская инфекционная больница Одессы
— Киевская городская клиническая больница № 4
В настоящее время Биовен используется для лечения синдромов первичного иммунодефицита, вторичного синдрома дефицита антител, аутоиммунных заболеваний и тому подобное.