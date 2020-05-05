В Украине стартовал государственный проект по созданию в областях объектов спортивной инфраструктуры, посвященных выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона. Рабочее название проекта «Украина — чемпион!».

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время селекторного совещания с главами областных государственных администраций, передает пресс-служба ОП.

В совещании приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а также призер Олимпийских игр и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

— Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд, — сказал Андрей Ермак.

Глава ОП добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года.

— Очень важно, и я хочу это подчеркнуть, чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства, — отметил Андрей Ермак.

Андрей Ермак уточнил, что такие сооружения должны стать «магнитами», которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.

— Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемии и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире, — отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поддержал инициативу Офиса Президента и отметил, что без развития материально-технической базы невозможно развитие спорта в стране. По его словам, сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.

— Если дети начнут заниматься спортом, то через три-пять лет мы их будем видеть уже на чемпионатах Украины, на пьедесталах, а затем они будут уже олимпийцами, — сказал Вадим Гутцайт.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Намыв» попал в перечень объектов по реализации в Николаевской области проекта президента Владимира Зеленского по строительству школ, детских садов и стадионов.