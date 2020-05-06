Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес «, в котором рассказывают о своей дружбе с россиянами.

Об этом сообщает Громадське.

Фильм представил российский монастырь «Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь» вместе с Киево-Печерской лаврой. Его опубликовали на YouTube-канале «Корсуньская пустынь».

— Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александр Усик и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству! — говорится в описании к фильму.

В фильме Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что «сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной ... это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом».

Александр Усик в фильме говорит, что он не прекратит дружить с кем-то из России, потому что кто-то «делит портфели».

Напомним, ранее Александр Усик отказался назвать Крым украинской территорией.