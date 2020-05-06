Отсрочка второго этапа медреформы в Украины может в разы сократить финансирование онкологических диспансеров.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач Национального института рака, член совета при президенте по оценке и анализу медреформы Андрей Безносенко.

На примере Одесского областного онкодиспансера он показал, насколько будет урезано финансирование одного конкретного медучреждения.

— Смотрите — Одесский областной онкодиспансер получил в прошлом году по субвенции 62 миллиона гривен, а в 2020 году по Программе медицинских гарантий - 259 миллионов гривен. В случае отмены медреформы и возвращению к историческому финансированию, ежемесячно этот онкодиспансер будет недополучать по 23 миллиона гривен, — написал Андрей Безносенко.

Андрей Безносенко пояснил, что в 2020 году Национальная служба здоровья Украины на 70% увеличила объем финансирования для лечения онкологических заболеваний по сравнению с 2019 годом.

— Да, это не покрывает 100%, но увеличение на 70% по сравнению со всем 2019 годом, — подчеркнул Андрей Безносенко.

По его словам, сейчас, вместо второго этапа медерформы, украинским онкодиспансерам предлагают вернуть финансирование на уровне субвенций 2019 года, что существенно (на проценты) уменьшит бюджеты медучреждений, а в некоторых случаях в разы.

— Нельзя забирать средства у онкобольных и онкоцентров, а затем за их счет дофинансировать неэффективные больницы. Как объяснить онкопациентам и врачам-онкологам, что изменение/отмена/отсрочка реформы, приведет к существенному уменьшению финансирования онкологических заболеваний — это правильный шаг, даже если он политический? — подытожил Андрей Безносенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский не исключает возможность отсрочки второго этапа реформы здравоохранения.