Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев вскоре подаст в отставку и возглавит новое министерство.

Об этом пишет местное издание МОСТ, со ссылкой на собственные источники.

— Под Юрия создают специальное министерство. Министерство устойчивого развития. Почти «Департамент счастья». Точно понять, чем оно будет заниматься пока сложно, - рассказал источник.

По информации издания, Юрий Гусев будет заниматься проблемами экологии. По словам источника, Юрий Гусев должен предложить кандидатуру своего преемника.

Отмечается, что данную информацию частично подтвердили в Херсонской ОГА.

Напомним, 13 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации экс-заместителя министра обороны Юрия Гусева.