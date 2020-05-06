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Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев вскоре подаст в отставку и возглавит новое министерство.
Об этом пишет местное издание МОСТ, со ссылкой на собственные источники.
— Под Юрия создают специальное министерство. Министерство устойчивого развития. Почти «Департамент счастья». Точно понять, чем оно будет заниматься пока сложно, - рассказал источник.
По информации издания, Юрий Гусев будет заниматься проблемами экологии. По словам источника, Юрий Гусев должен предложить кандидатуру своего преемника.
Отмечается, что данную информацию частично подтвердили в Херсонской ОГА.
Напомним, 13 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации экс-заместителя министра обороны Юрия Гусева.
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Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев вскоре подаст в отставку и возглавит новое министерство.
Об этом пишет местное издание МОСТ, со ссылкой на собственные источники.
— Под Юрия создают специальное министерство. Министерство устойчивого развития. Почти «Департамент счастья». Точно понять, чем оно будет заниматься пока сложно, - рассказал источник.
По информации издания, Юрий Гусев будет заниматься проблемами экологии. По словам источника, Юрий Гусев должен предложить кандидатуру своего преемника.
Отмечается, что данную информацию частично подтвердили в Херсонской ОГА.
Напомним, 13 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации экс-заместителя министра обороны Юрия Гусева.