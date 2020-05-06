В Николаеве за несоблюдение карантинных мер будут закрывать городские рынки.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

По словам городского головы, полиция совместно с администрациями районов будут бороться со стихийной торговлей в Николаеве.

— Карантин, скажем так, проходит в Николаеве не так, чтобы со стопроцентной дисциплиной. Рынки запустились. Могу похвалить Центральный рынок — очень хорошо организовали. У нас вчера (4 мая, прим.) была встреча с представителем полиции, представителем городского управления чрезвычайных ситуаций, был я, мой первый заместитель (Владимир Крыленко, - прим.) и был представитель Госпотребслужбы. Прошло открытие рынков и мы обсудили результаты, где надо усилить работу. Надо сказать, что Госпотребслужба приятно удивлена тем, что в самих рынках все организовано достаточно хорошо. Есть нарекания на то, что подходы к рынку не очень организованы. Люди у нас сами требовали, говорили, что буду придерживаться всех правил, но не придерживаются. Самое главное то, что некоторые люди сегодня занимаются торговлей — администрации районов совместно с полицией уже начали борьбу со стихийной торговлей. Если на рынке все организовывается, контролируется, проверяется, то там, где стихийная торговлю — полный бедлам. Этим будет заниматься полиция — это их задача, - сказал Александр Сенкевич.

Также он призвал жителей города придерживаться карантинных мер при посещении рынков.

— Давайте не будем самыми хитрыми — заходим, придерживаемся норм. Хотели открыть рынки — рынки открыты. Теперь наша задача поработать над тем, чтобы их не закрыли. Потому что сегодня, по большому счету, по четырем рынкам есть вопросы. У нас, как оказалось, очень много рынков. Может быть так, что если она до праздников не устранят, до пятницы, то мы их закроем. Будем вынуждены это сделать, потому что вся эта информация идет на Киев, а оттуда правоохранительные органы только и следят за тем, чтобы наказать всех нарушителей, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что администрации рынков Николаева уже готовятся к открытию: закупают бесконтактные термометры, дезинфекторы и чертят линии для соблюдения дистанции среди покупателей.