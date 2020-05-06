Лидер николаевской «Батьківщини» Вадим Подберезняк и депутат областного совета Анатолий Катрич передали средства индивидуальной защиты для отделений пульмонологии, анестезиологии и реанимации областной клинической больницы.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Отделение анестезиологии и реанимации областной клинической больницы — это коллектив профессионалов, который ежедневно спасает десятки и сотни человеческих жизней. Под руководством такого опытного врача как Вадим Кузьменко, работают люди, действительно преданные своему делу. Низкий им за это поклон, - сказано в сообщении.

Вадим Подберезняк поблагодарил весь коллектив областной больницы за их труд, в частности тех, кто ежедневно работает с людьми у которых подозрение на инфицирование.

— В нашей областной больнице работают профессионалы — врачи и медперсонал, которые спасли тысячи человеческих жизней. В силу своих возможностей мы постоянно стараемся помогать коллективу больницы. Сегодня это противочумные наборы и защитные маски, которые очень быстро заканчиваются, но которые имеют большое значение для защиты здоровья наших медработников, - сказал Вадим Подберезняк.

Отмечается, что во время общения заместитель главного врача Дмитрий Бачинский поблагодарил депутата Анатолия Катрича за «депутатские средства», которые глава межфракционной группы «Наша Батьківщина — Миколаївщина» направил на нужды областной клинической больницы.

Напомним, что «Морской специализированный порт Ника-Тера» передал в николаевские больницы №5 и №3, Центр первичной медико-санитарной помощи и Николаевский роддом № 1 многофункциональные медицинские кровати, пульсоксиметры, дезинфекторы и другое различное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.