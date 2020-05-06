Политолог Виктор Таран, комментируя намерения мэров крупных городов Украины создать собственную партию для участия в местных выборах осенью 2020 года, заявил, что действительно сейчас есть предпосылки для создания такого проекта.

Такое мнение он высказал в интервью журналу НВ.

По его мнению, созданию такой политической партии предшествуют несколько факторов: высокое доверие избирателей к местным политикам, попытка правящего большинства, «Слуги народа», внести изменения в избирательный кодекс с целью так называемой партикуляризации Рады и борьба центральной власти с мэрами городов.

— В условиях децентрализации за последние годы городская власть смогла накопить достаточно ресурсов для того, чтобы начинать публичную борьбу за свою идентичность. Речь идет не только о финансах. Благодаря средствам, которые были получены после реформы децентрализации, мэры сделали много хороших социальных проектов у себя в городах. Конечно, это повысило их рейтинги, узнаваемость. Очень часто местным политикам доверяют больше, чем политикам общенационального уровня. Второй факт — это попытка «Слуг народа» провести изменения в избирательный кодекс с целью так называемой партикуляризации Рады. Анонсированные изменения о том, что для того, чтобы партия зашла в местный совет, она должна была перейти пятипроцентный барьер по всей Украине. Мэры понимают, или они сейчас объединятся, сделают совместный бренд и смогут перейти эти 5% по всей стране, или они будут вынуждены «идти на поклон» к одной из топ-четыре партий — Слуга народа, ЕС, ОПЗЖ или Батькивщина. И третье, что против популярных мэров сейчас центральная власть начала борьбу. Это так называемые «очень странные уголовные дела» против мэров, которые ведутся, отбор финансовых ресурсов, попытки сделать из них козлов отпущения в эпоху коронавируса, конечно, это так же их настраивает. Но это, конечно, красиво теоретически, потому что еще больше фактов им мешают объединиться, - сказал Виктор Таран.

Он сомневается, что такая партия мэров сможет участвовать в парламентских выборах. Это связано с идеологическими противоречиями среди городских голов западных и восточных регионов. По мнению Виктора Тарана, это причина, по которой партия может не реализоваться вовсе.

— Я верю в партию мэров на местные выборы. Но мне трудно поверить в общенациональный список, потому что я не представляю, как в одном списке будет Андрей Садовый, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Борис Филатов и Сергей Моргунов. То есть они идеологически о едином списке не могут договориться априори, потому что, условно говоря, если Садовый появится с Кернесом в одном списке, то избиратели Кернеса не проголосуют за такой список, и избиратели Садового не проголосуют. И они будут иметь большие потери. Это, кстати, еще одна причина, почему идея патриции мэров на местные выборы может не реализоваться из-за идеологических противоречий. Мне трудно поверить, что они могут объединиться на общенациональном уровне без потери электорального поля, - считает Виктор Таран.

Политолог допускает, что создание такой партии может привести к так называемой региональной феодализацией.

— У меня такое видение, что это будет не просто региональная структура, это будут региональные структуры с претензией на позднее средневековье или на поздний феодальный строй. Это, кстати, очень красиво показал список Днепропетровской области, когда к мэру Павлограда бросили в кабинет взятку, то Филатов и другие мэры Днепропетровской области поехали его защищать. Мне кажется, что в этой ситуации, в этой истории мы можем получить историю с так называемой региональной феодализацией, которая будет связана с тем, что будут созданы такие региональные вертикальные анклавы. И эти анклавы вертикальные и горизонтальные, они будут абсолютно бросать вызов центральной власти, и это может вообще нести определенный вызов для целостности Украинского государства. И если я понимаю, что тот же Филатов или Садовый или другие, то есть они не будут играть в сепаратизм, то отдельные мэры, в первую очередь Одесской и Херсонской области, такая опасность, такой риск есть, - сказал Виктор Таран.

По его мнению, есть два варианта развития ситуации. Активный сценарий — это образование партии сепаратистов, а позитивный сценарий — это создание так называемой пятой общенациональной партии на уровне ОПЗЖ, «Слуги народа», ЕС и Батьківщини.

— Это будет та партия, о которой много говорили, что ожидают, что должна быть создана сетевая партия, партия нового типа с новыми лидерами, новыми лицами. Она может дать ответ на запрос общества на новые лица, то есть очень много избирателей Зеленского, которые разочаровались, все равно за него продолжают голосовать, потому что не видят альтернативы. А эта партия может стать им реально альтернативой, - подытожил Виктор Таран.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил в поддержку Анатолия Бондаренко, мэра Черкасс, где досрочно ослабили карантин.