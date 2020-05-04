Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил в поддержку Анатолия Бондаренко, мэра Черкасс, где досрочно ослабили карантин.

Об этом он заявил во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

По мнению Александра Сенкевича, Анатолия Бондаренко обвиняют в ослаблении карантина незаслуженно.

— В первую очередь, мэр Черкасс получил получил «на орехи» незаслуженно. Во-первых, решение было принято Черкасским исполнительным комитетом. В это время был в отпуске и сам городской голова. А подписал это решение первый заместитель. После того как мэр вернулся, все сказали «Какой молодец, закончил карантин». На самом деле он даже к этому руку не приложил, — сказал Александр Сенкевич.

Также в целом Николавеский городской голова согласился с позицией коллеги из Черкасс.

— У него есть позиция — если работают отдельные предприятия, то почему нельзя всем работать. То есть, если работает «Эпицентр», то почему не может работать стройрынок. Я с этим согласен, все городские головы его поддерживают. А сам городской голова начал выступать почему? Потому что ему начали угрожать какими-то делами. И мы, как общество мэров поддержали его в том, что нельзя так делать в отношении городских голов, за то, что они принимают решения, — подчеркнул он.

Александр Сенкевич добавил, что с иной стороны, такое решение не было полностью взвешенным.

— С другой стороны, это решение было невзвешенное. Потому что, если мы говорим, о том, что послабление начинается с 11мая, то подолжать еще 5 дней, можно было бы. И на самом деле, мы сегодня являемся весами: с одной стороны есть бизнес, которому надо работать и платить налоги, с другой — есть риск вспышки, — резюмировал он.

Как известно, городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине. Позже полиция начала уголовное производство по факту принятого исполнительным комитетом Черкасс решения об ослаблении карантина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался». Сам Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который с исполкомом решил ослабить карантин. Вечером 1 мая стало известно, что Анатолия Бондаренко вызвали на допрос.

Отметим, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал своего черкасского коллегу Анатолия Бондаренко, который ранее обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно соблюдения карантина.