Президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который с исполкомом решил ослабить карантин.

Об этом сам Владимир Зеленский сказал в своем традиционном видеообращении.

— Отдельный «пламенный» привет лично от Президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая, — сказал он.

Глава государства считает такое решение способом поднять политический рейтинг.

— Это — попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия. На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова «децентрализация» и «автономия». Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей, — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.