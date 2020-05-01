|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.
Об этом он сообщил в видеообращении опубликованном на его странице в Facebook.
Как известно, городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине. Позже полиция начала уголовное производство по факту принятого исполнительным комитетом Черкасс решения об ослаблении карантина.
— Решение исполкома вызвало бурную реакцию правоохранительных органов, мне уже из Киева звонили. Друзья, я хочу сказать, что угрозы в мой адрес касательно возобновления уголовных дел, преследования меня и семьи они есть сколько я себя помню. Меня, городского голову, и мою семью никакими уголовными делами не запугать, в том числе и от высоких чинов нашего государства. Я обращаюсь к высокопоставленным лицам нашего государства. В Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров, - сказал Анатолий Бондаренко.
Он отметил, что каждый гражданин Украині имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.
Об этом он сообщил в видеообращении опубликованном на его странице в Facebook.
Как известно, городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине. Позже полиция начала уголовное производство по факту принятого исполнительным комитетом Черкасс решения об ослаблении карантина.
— Решение исполкома вызвало бурную реакцию правоохранительных органов, мне уже из Киева звонили. Друзья, я хочу сказать, что угрозы в мой адрес касательно возобновления уголовных дел, преследования меня и семьи они есть сколько я себя помню. Меня, городского голову, и мою семью никакими уголовными делами не запугать, в том числе и от высоких чинов нашего государства. Я обращаюсь к высокопоставленным лицам нашего государства. В Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров, - сказал Анатолий Бондаренко.
Он отметил, что каждый гражданин Украині имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».