Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

Об этом он сообщил в видеообращении опубликованном на его странице в Facebook.

Как известно, городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине. Позже полиция начала уголовное производство по факту принятого исполнительным комитетом Черкасс решения об ослаблении карантина.

— Решение исполкома вызвало бурную реакцию правоохранительных органов, мне уже из Киева звонили. Друзья, я хочу сказать, что угрозы в мой адрес касательно возобновления уголовных дел, преследования меня и семьи они есть сколько я себя помню. Меня, городского голову, и мою семью никакими уголовными делами не запугать, в том числе и от высоких чинов нашего государства. Я обращаюсь к высокопоставленным лицам нашего государства. В Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров, - сказал Анатолий Бондаренко.

Он отметил, что каждый гражданин Украині имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».





