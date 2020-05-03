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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал своего черкасского коллегу Анатолия Бондаренко, который ранее обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно соблюдения карантина.
Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в Facebook.
По его словам, власть хочет уничтожить местное самоуправление, открывая дела на мэров городов.
— Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда заграницу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко! Карантин один для всех, а не для избранных, – отметил Руслан Марцинкив.
Ранее Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.
Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал своего черкасского коллегу Анатолия Бондаренко, который ранее обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно соблюдения карантина.
Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в Facebook.
По его словам, власть хочет уничтожить местное самоуправление, открывая дела на мэров городов.
— Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда заграницу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко! Карантин один для всех, а не для избранных, – отметил Руслан Марцинкив.
Ранее Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.
Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.