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Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос.
Фотографию повестки он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Свежая прилетела. Власть новая, а методы — старые, — написал Анатолий Бондаренко.
Допрос должен состояться 4 мая в 12:00. Анатолий Бондаренко вызывается как свидетель.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который с исполкомом решил ослабить карантин.
Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.
После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.
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Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос.
Фотографию повестки он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Свежая прилетела. Власть новая, а методы — старые, — написал Анатолий Бондаренко.
Допрос должен состояться 4 мая в 12:00. Анатолий Бондаренко вызывается как свидетель.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который с исполкомом решил ослабить карантин.
Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.
После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.