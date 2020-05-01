Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос.

Фотографию повестки он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Свежая прилетела. Власть новая, а методы — старые, — написал Анатолий Бондаренко.

Допрос должен состояться 4 мая в 12:00. Анатолий Бондаренко вызывается как свидетель.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который с исполкомом решил ослабить карантин.

Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.