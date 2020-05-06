Партия мэров может появиться в Украине как ответ на введение пятипроцентного барьера на местных выборах. Об этом заявил мэр Львова, основатель партии Самопомич Андрей Садовый, передает Новое время.

«Я не думаю, что эта мысль сегодня в голове того или иного мэра. Возможно, это как вариант противодействия, если парламент накануне местных выборов изменит правила игры и сделает пятипроцентный барьер, который смогут преодолеть четыре партии и не более. Если будет уважение к местному самоуправлению, тогда нет необходимости создавать какие-то частично искусственные группировки», — отметил Андрей Садовый.

По его словам, у мэров есть чем заниматься, а партии должны создаваться на идеологической основе, а не на профессиональной.

«Пятипроцентный барьер — это договоренность между собой Медведчука, Порошенко, Тимошенко и Слуги народа, чтобы разделить пирог на четыре части и позагонять всех в те или иные партии. По моему мнению, это недемократично и это вызовет большое сопротивление и будет работать на руку нашим врагам», — добавил Андрей Садовый.

Ранее сообщалось, что политолог Виктор Таран, комментируя создание партии мэров в Украине, заявил, что это «претензия на позднее Средневековье».