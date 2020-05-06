В партии «Слуга народа» не будут вносить изменения в закон «О местных выборах».

Об этом сказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сегодня, 6 мая на брифинге по изменениям в Избирательный кодекс, трансляцию которого в YouTube вел телеканал НАШ, пишут НикВести.

По словам Давида Арахамии, партия «Слуга народа» выступает против изменений каких-либо барьеров при проведении местных выборов.

— Политическая составляющая заключается в том, что много оппозиционных сил сейчас, понимая, что у них маленькие шансы пройти на местных выборах — они хотят сделать так называемый барьер для того, чтобы люди под их партийным зонтиком, как говорят профессиональные политтехнологи, были вынуждены идти под их знаменами. Конечно, они говорят, что и нам это выгодно — у нас большая партия и сейчас, грубо говоря, мы распишем на 4-5 партий всю страну. У нас партия называется «Слуга народа» — это противоречит самому принципу, что любой человек из народа имеет право баллотироваться и не иметь существенных ограничений. Мы решили, что позиция партии «Слуга народа» такова: Мы против всех барьеров — ⅔ как говорят, 5% как говорят. Мы уже в первом чтении проголосовали за существенное снижение налогов, залогов для того, чтобы сделать более доступным этот процесс, - сказал Давид Арахамия.

Также замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко призвал не верить слухам о досрочном проведении выборов или же их отмене. По его словам, выборы состояться в строк — 25 октября 2020 года.

— Мы хотим поставить точку раз и навсегда. Местные выборы состояться в соответствии с законом — 25 октября 2020 года. Любые инсинуация о их перенесени, отмены, невозможности их проведения через нехватку денег, о досрочных выборах — абсолютная ложь. Выборы будут. Страна может начать к ним готовиться. Мы точно так же будем к ним готовиться. Относительно того по каким правилам они буду проходить — очень много есть слухов. Избирательные правила — это политическая позиция партии «Слуга народа» — за такой срок, который у нас остался до выборов несправедливо изменять. Основные позиции избирательного кодекса сохраняются, - сказал Александр Корниенко.

Напомним, что каждый второй николаевец на местных выборах в октябре 2020 года будет выбирать между двумя партиями: «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя».