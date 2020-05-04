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Каждый второй николаевец на местных выборах в октябре 2020 года будет выбирать между двумя партиями: «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя».
Суммарно за эти две политические силы готовы отдать голоса больше половины опрошенных (51,9%), - говорится в результатах социологического исследования компании «Оперативная социология», проведенного с 15-19 марта, которое в своем Telegram-канале главный редактор НикВести Олег Деренюга.
Жителям Николаева задали вопрос: «Я зачитаю список партий, а вы скажите, за какую из них вы бы проголосовали, если бы выборы в городской совет состоялись в ближайшую неделю?».
Результаты исследования:
«Слуга народа» — 29,2%
«Оппозиционная платформа «За життя» — 22,7%
«Оппозиционный блок» — 10,9%
«Наш край» — 5,9%
«Партия Шария» — 5,6%
«Европейская Солидарность» — 5,3%
«Батьківщина» —4,5%
«Радикальная партия Олега Ляшко» — 1,4%
По данным «Оперативной социологии» во втором туре выборов мэра Николаева встретятся действующий мэр Александр Сенкевич и лидер «ОПЗЖ» Артем Ильюк.
Ранее НикВести публиковали опрос киевского социологического агентства smartpoll, проведенный с 5 по 10 марта, где «Партия Шария» и «Наш край» не преодолевали барьер в 5%, в отличии от опубликованного выше.
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Каждый второй николаевец на местных выборах в октябре 2020 года будет выбирать между двумя партиями: «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя».
Суммарно за эти две политические силы готовы отдать голоса больше половины опрошенных (51,9%), - говорится в результатах социологического исследования компании «Оперативная социология», проведенного с 15-19 марта, которое в своем Telegram-канале главный редактор НикВести Олег Деренюга.
Жителям Николаева задали вопрос: «Я зачитаю список партий, а вы скажите, за какую из них вы бы проголосовали, если бы выборы в городской совет состоялись в ближайшую неделю?».
Результаты исследования:
«Слуга народа» — 29,2%
«Оппозиционная платформа «За життя» — 22,7%
«Оппозиционный блок» — 10,9%
«Наш край» — 5,9%
«Партия Шария» — 5,6%
«Европейская Солидарность» — 5,3%
«Батьківщина» —4,5%
«Радикальная партия Олега Ляшко» — 1,4%
По данным «Оперативной социологии» во втором туре выборов мэра Николаева встретятся действующий мэр Александр Сенкевич и лидер «ОПЗЖ» Артем Ильюк.
Ранее НикВести публиковали опрос киевского социологического агентства smartpoll, проведенный с 5 по 10 марта, где «Партия Шария» и «Наш край» не преодолевали барьер в 5%, в отличии от опубликованного выше.