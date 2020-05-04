Во втором туре выборов Николаевского городского головы действующий мэр Александр Сенкевич вероятнее всего встретится с Артемом Ильюком.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией «Оперативная социология» с 15 по 19 марта, которые опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор НикВести Олег Деренюга.

Жителям Николаева задавали вопрос: «Если бы выборы городского головы г. Николаев проходили в ближайшее воскресенье, скажите, за кого из этих кандидатов вы бы проголосовали?».

Результаты следующие:



19,7% за Александра Сенкевича,

16,3% за Артема Ильюка,

15,9% за Игоря Дятлова,

10,4% за Владислава Чайку,

8,9% за Юрия Гранатурова,

5,1% за Александра Жолобецкого,

1,9% за Александра Садыкова.



Больше всего опрошенных, 20,5%, сказали, что им сложно ответить на этот вопрос.

Александр Сенкевич Артем Ильюк

Отметим, что с 2015 года в крупных городах Украины, в число которых входит Николаев, выборы мэров проходят по двухтуровой системе. Два кандидата, получившие наибольшее количество голосов выходят во второй тур и через две недели проходит повторное голосование между ними.

«Опрос проводился 15-19 марта, с тех пор прошло полтора месяца, Ильюк примкнул к «ОПЗЖ», Рада приняла правки к избирательному кодексу, дав зеленый свет местным проектам, а значит Сенкевич скорее всего поведет в горсовет «Партію твого міста». Относительно Дятлова информации пока нет. Его рассматривали в «ОПЗЖ», но не сложилось. Не исключено, что примкнет к «НАШИ» Мураева, из которого Ахметов хочет сделать противовес «ОПЗЖ». Слышал, что Дятлов может стать и частью какого-то местного проекта, например «Теплый дом». Но все это большие риски и больше деньги, а время сейчас кризисное. Кто пойдет в Николаеве от «Слуги» тоже не ясно. «Кандидаты», называемые еще месяц назад, сейчас под большим вопросом. Все перевернулось с ног на голову — раньше в «Слуге» величаво рассуждали: «Позволить ему идти от нас или нет?», а теперь наоборот — сами кандидаты уже думают: «А может не стоит идти от власти? Зашквар за зашкваром». Грубо, если взять эти цифры, добавить к ним условную партийную составляющую, учесть прошедшие полтора месяца, за которые «Слуга народа» потеряла 10,5% (сегодняшние данные КМИС), можно сказать, что наиболее вероятными кандидатами для выхода во второй тур сейчас являются Сенкевич и Ильюк», - прокомментировал Олег Деренюга.

Ранее журналист также публиковал результаты социологического исследования, проведенного киевским агентством smartpoll 5-10 марта в Николаеве. По его данным также наиболее вероятными кандидатами на выход во второй тур выборов мэра Николаева являлись Александр Сенкевич и Артем Ильюк. По данным исследования во втором туре Артем Ильюк побеждал у Александра Сенкевича с разницей в 1%.

2 марта во время церемонии награждения победителей общегородской программы «Горожанин года — Человек года» между Артемом Ильюком и Александром Сенкевичем прошли импровизированные дебаты.

А 25 января, мэр Николаева Александр Сенкевич и экс-нардеп Артем Ильюк устроили публичное выяснение отношений в социальной сети Facebook, называя друг друга «Артёмчиком» и «Шурочкой».

Напомним, летом 2015 года, в канун выборов мэра, Артем Ильюк разместил по городу билборды с призывом «Николаеву нужен ответственный мэр», после чего кандидат от «Самопомощи» Александр Сенкевич разместил аналогичные борды, но уже с надписью «Сенкевич – ответственный мэр для Николаева».