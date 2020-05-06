В партии «Слуга народа» не будут лишать мэров права учавствовать в местных выборах самовыдвиженцами.

Об этом сказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сегодня, 6 мая на брифинге по изменениям в Избирательный кодекс, трансляцию которого в YouTube вел телеканал НАШ, пишут НикВести.

— Мы уже в первом чтении проголосовали за существенное снижение налогов, залогов для того, чтобы сделать более доступным этот процесс. Мы против того, что на сейчас закидают, что мэры должны быть представителями партий. Они могут быть самовыдвиженцами, безпартийными и ижти в мэры. Мэры — это местное самоуправление, децентрализация очень важная реформа и мы ее полностью поддерживаем. Единственное что мы можем рассмотреть — это опустить барьер с 90 тысяч до 50, например. Сейчас ведутся дискуссии по этому поводу. Все другие штучные барьеры — мы будем настаивать на их устранении и не будем идти на манипуляции, как делают другие политические партии, которые хотят искусственно раздуть свой рейтинг на местных выборах, - сказал Давид Арахамия.

Ранее, в партии «Слуга народа» не будут вносить изменения в закон «О местных выборах».