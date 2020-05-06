На сайте президента Украины зарегистрировали петицию в поддержку принятия закона 3376 о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусом.

Петиция зарегистрирована 4 мая 2020 года автор Дмитрий Николенко.

Как сообщалось ранее, лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции принять законопроект 3376, который предусматривает страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирус. Во время согласительного совета он отметил, что парламент должен рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики.

Автор петиции отмечает, что с начала эпидемии врачи составляют пятую часть всех больных.

— Сегодня из 10 тысяч 400 больных 2063 - это врачи. За последние шесть суток 16 врачей умерли, выполняя свой долг, как военные на передовой. 22 апреля фракцией «Европейской Солидарности» зарегистрирован законопроект, который предусматривает обеспечение и определение объемов страхования врачей в случае заболевания или в случае смерти. В условиях, когда разработка вакцины от коронавируса в далекой перспективе, очень важно поддержать и помочь тем людям, без, которых ее изобретение может стать бесполезным. Предлагаю вместе поддержать рассмотрение закона в защиту медиков! Не будьте равнодушными, - отметил автор петиции.

Состоянием на 6 мая, петицию подписали 85 человек из необходимых 25 тысяч, на сбор подписей осталось 90 дней.

Напомним, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что власть, которая полностью провалила подготовку к эпидемии коронавируса в Украине и не обеспечила надлежащей защиты для врачей, обязана ввести страхование медицинских работников на случай их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.