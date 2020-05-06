Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что для выплаты заработной платы медицинским работникам больницы №3 нужно было заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

По словам городского головы, согласно договору с НСЗУ, который был подписан в мае, медработники также получат зарплаты за апрель.

— Это острый, тяжелый вопрос. На протяжении последней недели мне его задавали очень часто. Действительно были проблемы с этой больницей. Могу с уверенностью сказать, что на момент записи договор с НСЗУ, по которому люди будут получать зарплату, подписан. Хочу поблагодарить их за то, что вошли в ситуацию. Нам удалось договориться о том чтобы НСЗУ выплачивала заплаты со 2 апреля. Не смотря на то, что, фактически, они ее получат в мае, потому что 2 апреля получена лицензия. У нас сегодня у всех лечебных учреждений есть лицензии, подписаны все договора — просто это кто-то сделал намного раньше, кто-то сделал это позже. Винить можно всех, кого угодно: мэра, начальника управления здравоохранения (Ирину Шамрай, - прим.), президента (Владимира Зеленского, - прим.), но скажу вам так, что этот процесс был завязан на руководителе каждого лечебного учреждения, - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что согласно данным на сайте Национальной службой здоровья Украины, договор с больницей №3 был заключен 4 мая 2020 года. Заработные платы врачам медучреждения будут выплачиваться в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года. При этом общая сумма заработной платы на больнице составила 55 миллионов 507 тысяч гривен.

Напомним, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.